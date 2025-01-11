أفغانستان توجه اتهامات خطيرة لباكستان بسبب داعش!

صرح نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأفغانية حمدالله فطرات بأن أفغانستان لديها "أدلة" على أن مسلحي تنظيم "داعش" يعملون بدعم وتصريح من الحكومة الباكستانية، إذ نقلت بوابة "الإمارة" الإخبارية قوله: "تقع مراكز تمويل الجماعة ومعداتها ومراكز الدعم التابعة لها في بلوشستان وبعض المناطق الأخرى في باكستان، وهناك أدلة على أن الجماعة تعمل بموافقة الحكومة الباكستانية".

وشدد فطرات على أن "أفغانستان لا تدعم الجماعات الأجنبية التي تعمل ضد دول أخرى"، مشيرا إلى أن بلاده لا تعتمد على أحد في أمنها، وأضاف أن الوضع الأمني داخل باكستان هو شأن داخلي لتلك الدولة ولا علاقة له بإمارة أفغانستان الإسلامية.

يذكر أن منطقة الحدود الأفغانية الباكستانية تشهد مناوشات مسلحة وهجمات إرهابية تستهدف رجال الأمن والمدنيين والأجانب، وتوجه السلطات الباكستانية أصابع الاتهام إلى حركة "طالبان الباكستانية" وجماعات مسلحة أخرى، كما يتهم المسؤولون الباكستانيون سلطات "طالبان" الأفغانية بتوفير المأوى لمقاتلي "طالبان الباكستانية" وهو ما ترفضه كابل.