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احتجاجات في ليبيا تمتد للعاصمة طرابلس والمتظاهرون يغلقون طريق البيفي، رفضا للتطبيع مع إسرائيل


شهدت عدة مدن ليبية من بينها تاجوراء وبني وليد والزاوية موجة تظاهرات غاضبة رفضا للتطبيع مع إسرائيل، وسط تصاعد الدعوات لإسقاط أي محاولات للتقارب مع تل أبيب، حيث امتدت الاحتجاجات إلى العاصمة طرابلس حيث أغلق محتجون طريق البيفي الرابط بين طرابلس وشرقها وأشعلوا الإطارات ووضعوا الحواجز مما تسبب في شلل مروري تام.

ورفع المتظاهرون في المدن الثلاث شعارات مناوئة للحكومة مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن أي خطوات أو تصريحات تدعم التطبيع مع التشديد على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية.

واتهم المحتجون وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش التي أثارت تصريحاتها غضبا شعبيا، بالمساهمة في تهيئة الأجواء لأي شكل من أشكال التطبيع.

فيما ردد المحتجون شعارات تطالب بمحاسبتها، معتبرين تصريحاتها مخالفة للثوابت الوطنية والشعبية الرافضة للتقارب مع إسرائيل.

وفي ذات الصدد، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال تصريحات صحفية يوم الجمعة، إن ما حصل في الفترة الماضية هو أمر مبرمج من منظمات وأحزاب سياسية تسعى للوصول إلى الحكم في إشارة إلى التظاهرات الرافضة للتطبيع وتصريحات المنقوش.

كذلك ذكر مراسل القناة الروسية، أن المشهد لا يزال مفتوحا على احتمالات التصعيد في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات، وتصاعد التوتر بين الحكومة والمحتجين الذين يرفضون اتهامات الدبيبة، ويعتبرونها محاولة للالتفاف على مطالبهم المشروعة وإسكات صوت الشارع الرافض للتطبيع.

وكانت وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش قد أفادت بأن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة هو من نسق اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين عام 2023".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد كشفت في أغسطس 2023 أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا في نفس الشهر في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية حينها نجلاء المنقوش.

كذلك ذكرت الصحيفة أن الاجتماع جاء "بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين تل أبيب وطرابلس والحفاظ على تراث اليهود الليبيين".

كما أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل وليبيا أجرتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.

وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء.

وعلى خلفية اللقاء أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قرارا يقضي بإقالة المنقوش رسميا وإحالتها للتحقيق، إذ أكد الدبيبة أن لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي في روما يستلزم ردا قاسيا ليكون درسا تجاه مقدسات الأمة.

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