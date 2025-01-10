الصفحة الدولية

الحرس الثوري الإيراني: لا نسعى لجعل دولة أو أرض أخرى ساحة لمعركتنا


 

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى جعل دولة أو أرض أخرى ساحة لمعركتها، لأنها كبيرة إلى حد تستطيع الرد من أراضيها، إذ جاء ذلك خلال اجتماع "السائرون إلى النور" الذي أقيم في مدينة "عبادان"، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، على اعتاب انطلاق مسيرات "السائرون إلى النور" التي تُجرى كل عام لإحياء ذكرى الحرب العراقية الإيرانية وزيارة المواطنين الإيرانيين للمناطق الحربية خلال فترة الحرب.

سلامي نوّه إلى أن الحرس الثوري عرض "قوة إيران بفخر من خلال إجراء عمليتي الوعد الصادق الأول والثاني"، وفق ما نقلت عنه وكالة مهر.

وتطرق إلى الوضع الجديد في سوريا وتأثيره على إيران قائلاً: "في ذلك الوقت كانت سوريا ضمن محور المقاومة وكنا أيضاً موجودين في سوريا، ولكن استراتيجية النظام الإسلامي كانت أن تتصرف كل دولة وفقاً لمصالحها واعتباراتها".

وأردف: "نحن لا نسعى إلى جعل دولة أو منطقة أخرى ساحة لمعركتنا، لأننا كبيرون إلى حد نستطيع الرد على أي تهديد من أراضي بلادنا".

في هذا السياق، ذكّر بالرد الإيراني على استهداف القائد السابق لفيلق القدس في بغداد، قائلاً: "لدينا نظام قوي ورسمي وموثوق فيه ونحاسب أعداءنا حسب قدراتنا.. وهاجمنا القاعدة الأميركية (في العراق) مباشرة من إيران وأعلنا ذلك".

واستهدفت إيران "إسرائيل" بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضمن عملية "الوعد الصادق" يوم (13 نيسان 2024) رداً على هجوم إسرائيلي على قنصليتها في دمشق في الأول من الشهر ذاته.

وفي (1 تشرين الأول 2024) شنت إيران عملية "الوعد الصادق 2" ضد أهداف إسرائيلية، رداً على اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في تموز والأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله والضابط الرفيع في الحرس الثوري عباس نيلفروشان في بيروت في 27 أيلول.

إثر ذلك هاجمت "إسرائيل" في 26 تشرين الأول أهدافاً إيرانية، وتوعّدت طهران بالرد على الهجوم ضمن عملية "الوعد الصادق 3" التي تؤكد أنها ستنفذ في الوقت المناسب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرس الثوري الإيراني: لا نسعى لجعل دولة أو أرض أخرى ساحة لمعركتنا
الخارجية الصينية توضح بشأن تفشي فيروس 
قضية شراء الصمت.. محكمة بنيويورك ترفض تعطيل الحكم ضد ترامب
مجلس النواب الأميركي يوافق على معاقبة "الجنائية الدولية"
قضية تغيير المركز السياسي والإداري للعاصمة طهران تعود للنقاش من جديد
في زيارة غير معلنة.. وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري يصل طهران
المستشفيات البريطانية تعجز عن استيعاب تدفق مرضى الإنفلونزا
"ضم كندا".. ترامب ينشر خريطة أميركا "الجديدة"
انفجار يهز وسط لندن
سماحة السيد الخامنئي (دام ظله): أمريكا فشلت في إيران وتحاول تعويض إخفاقها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك