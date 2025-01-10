الخارجية الصينية توضح بشأن تفشي فيروس 

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري أن الحكومة تأخذ صحة شعبها وصحة الرعايا الأجانب في البلاد على محمل الجد، لكن ذلك الفيروس ليس جديدا وينتشر بين البشر منذ أكثر من 60 عاما، إذ ذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين في أحدث تقرير له إن حالات الإصابة بالفيروس لا تزال عند مستويات مرتفعة. ويتماشى هذا مع الإصابات في مناطق أخرى من نصف الكرة الشمالي.

وبيّن المتحدث: "تظهر العدوى بالفيروس أنه مرض محدود ذاتيا.. ومن المثير للقلق المبالغة في وصف الفيروسات الشائعة بأنها فيروسات غير معروفة، وهو ما يتعارض مع المنطق العلمي السليم".

وصرّحت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إنها على اتصال بمسؤولي الصحة في الصين وإنها لم تتلق أي تقارير عن أنماط تفش غير عادية.