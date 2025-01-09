الصفحة الدولية

قضية شراء الصمت.. محكمة بنيويورك ترفض تعطيل الحكم ضد ترامب


أعلنت أعلى محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، رفضها تعطيل الحكم المنتظر ضد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في قضية المال مقابل الصمت، مما يجعل المحكمة العليا الأميركية على الأرجح الخيار الأخير أمام الرئيس المنتخب لمنع عقد جلسة الاستماع غداً الجمعة.

وأصدر أحد قضاة محكمة الاستئناف في نيويورك أمراً مختصراً يرفض فيه منح جلسة استماع لفريق ترامب القانوني.

وكان ترامب قد طلب من المحكمة العليا الأميركية إلغاء الحكم المقرر صدوره غداً الجمعة. ولجأ محاموه إلى أعلى محكمة في البلاد، أمس الأربعاء، بعد أن رفضت محاكم نيويورك تأجيل الحكم من جانب القاضي خوان ميرشان، الذي ترأس محاكمة ترامب وإدانته في ايار الماضي بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات.

وخلال تحديده موعد الحكم على ترامب يوم الجمعة، أشار القاضي ميرشان إلى أنه لا يميل إلى إرسال الرئيس المنتخب إلى السجن. وكتب أن حكم الإفراج غير المشروط سيكون النهج الأكثر عملية نظراً لتنصيب ترامب الوشيك.

وتتعلق القضية بدفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل شراء صمتها عن لقاء قالت إنه جمعها بترامب، وهو ما ينفيه الرئيس المنتخب.

وأصبح ترامب بعد هذه القضية أول رئيس أميركي، حالي أو سابق، يُتهم ويُدان بارتكاب جريمة. ومنذ صدور الحكم، قام محاموه بمحاولتين لإسقاط القضية لكن دون جدوى.

وفي منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، يوم السبت، قال ترامب إنه لم يقم أبدا بتزوير السجلات التجارية. وكتب ترامب "إنها تهمة مزيفة ومختلقة من قبل قاض فاسد يقوم فقط بعمل إدارة الظلم بايدن/هاريس. لقد اختلق قضية من العدم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قضية شراء الصمت.. محكمة بنيويورك ترفض تعطيل الحكم ضد ترامب
مجلس النواب الأميركي يوافق على معاقبة "الجنائية الدولية"
قضية تغيير المركز السياسي والإداري للعاصمة طهران تعود للنقاش من جديد
في زيارة غير معلنة.. وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري يصل طهران
المستشفيات البريطانية تعجز عن استيعاب تدفق مرضى الإنفلونزا
"ضم كندا".. ترامب ينشر خريطة أميركا "الجديدة"
انفجار يهز وسط لندن
سماحة السيد الخامنئي (دام ظله): أمريكا فشلت في إيران وتحاول تعويض إخفاقها
الرئيس الإيراني: احتمال إعادة تفعيل الخلايا الإرهابية يشكل هاجساً للعراق وإيران
بعد تصريح "الضم".. كندا ترد على تهديدات ترامب لن ننحني امام تهديداته
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك