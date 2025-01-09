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مجلس النواب الأميركي يوافق على معاقبة "الجنائية الدولية"


أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ومن ذلك منع مسؤولي الجنائية الذين يلاحقون الأميركيين والحلفاء من تأشيرة دخول البلاد.

وينص مشروع القانون على أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "غير شرعية وتهدد بلادنا والحلفاء"، مشددا على وجوب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بأشد العبارات.

كما حض مشروع القانون الولايات المتحدة على إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية. 

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي كشف، أول أمس الثلاثاء، عن تقديمه تشريعا لمعاقبة الجنائية الدولية. 

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 22 تشرين الثاني الماضي مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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