في زيارة غير معلنة.. وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري يصل طهران

أعلنت الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، أن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي وصل إلى طهران واجتمع مع وزير الخارجية عباس عراقجي.

وقالت الوزارة في بيان إن عراقجي بحث مع الخليفي تطورات المنطقة،" مشيرة إلى أن "المسؤول القطري شرح في هذا اللقاء وجهة نظر بلاده حول آخر التطورات في المنطقة".

وبحسب البيان الإيراني المقتضب فإن عباس عراقجي أكد خلال اللقاء على ضرورة مواصلة المشاورات بين طهران والدوحة.

فيما قالت وسائل إعلام إيرانية، إنه "جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمستجدات في سوريا ولبنان".

وتأتي هذه الزيارة للمسؤول القطري غير المعلنة في وقت سابق من قبل طهران والدوحة، في ظل نفوذ قطري واسع على القيادة السورية الجديدة.

وبحث أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جميع القضايا الأساسية والإستراتيجية، وذلك في زيارته للدوحة الأحد الماضي.

وقال الشيباني، في تصريحات صحفية، إنه نقل للدوحة توجسات الإدارة السورية الجديدة وخصوصا ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، مجددا مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات عن الشعب السوري، مؤكدا أن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة جدا مع دول المنطقة.

ووصل الشيباني إلى الدوحة على رأس وفد من المسؤولين للقاء مسؤولين قطريين كبار في مستهل جولة تضم أيضا الإمارات والأردن.

من جهته، قال وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي إنه بحث مع الوفد السوري خطوات تسهم في بناء دولة سوريا الغد.

وأضاف أن قطر لن تدخر جهدا لدعم الأشقاء في سوريا.

وفي السبت الماضي، بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري محمد الخليفي، هاتفيا مع الشيباني سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وفق بيان سابق للخارجية القطرية.

وسبق أن زار الخليفي دمشق في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبحث مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، سبل تعزيز علاقات البلدين ودعم مستقبل سوريا.

وكان الخليفي على رأس أول وفد قطري رفيع المستوى يصل دمشق بعد قطيعة مع النظام السابق استمرت 13 عاما، وفق بيان سابق للخارجية القطرية.

وقبل يومين من زيارة الخليفي لدمشق أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها منذ تموز/يوليو 2011 إثر هجوم شنه أنصار نظام الرئيس السابق بشار الأسد عليها.