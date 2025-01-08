سماحة السيد الخامنئي (دام ظله): أمريكا فشلت في إيران وتحاول تعويض إخفاقها

ذكر سماحة السيد علي الخامنئي (دام ظله)، إن "الولايات المتحدة ارتكبت لعقود أخطاء في حساباتها تجاه الثورة ولم تفهم، وخُدعوا، وتخلفوا، وغفلوا وهذا هو معنى الخطأ في حسابات أمريكا"، حيث تحدث سماحة السيد (دام ظله) لدى استقباله اليوم الاربعاء حشدا غفيرا من اهالي محافظة قم المقدسة، بمناسبة ذكرى انتفاضة 19، "أمريكا تعتبر إيران ملك لها والثورة الإسلامية أخرجت ثروات مادية وسياسية كبيرة من يدها لهذا تحمل ضغائن أبدية تجاه الثورة وإيران و أنفقت كثير من الأموال لاستعادة هذه الثروة ل طوال العقود الماضية لاكنها فشلت وتحملت الهزيمة وهي بصدد تعويضها، ونحن نعلم أن الدول الأروبية ليست صديقة حميمة لإيران لكن نظرتها تختلف تماما عن أمريكا".

كما شدد قائلا، "أمريكا قد فشلت في إيران، وهي تسعى لتعويض هذا الفشل".