الرئيس الإيراني: احتمال إعادة تفعيل الخلايا الإرهابية يشكل هاجساً للعراق وإيران

صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، بأن احتمالية إعادة تفعيل الخلايا الإرهابية يشكل هاجساً للعراق وإيران، فيما أشار الى ان العراق يمر بمرحلة جيدة من الاستقرار والتنمية، إذ ذكر الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في طهران، إن "العراق شريك استراتيجي ومهم لإيران، والعلاقات بين إيران والعراق في أفضل حالاتها".

وأوضح بزشكيان، أن "العراق يمر بمرحلة جيدة من الاستقرار والتنمية، وتشاورنا مع رئيس الوزراء العراقي بشأن التطورات في المنطقة ومفاوضاتنا كانت جيدة".

وتابع الرئيس الإيراني، "لدينا روابط مشتركة بشأن التطورات في سوريا، واحتمال إعادة تفعيل الخلايا الإرهابية يشكل هاجساً للعراق وإيران"، مشيرا الى "التطرق إلى التعاون الاقتصادي والتجاري مع العراق".

كما أكد الرئيس الإيراني، "أهمية تسريع العمل في إنجاز خط الشلامجة السككي، ونقدر عالياً استقبال العراق إلى الزوار الإيرانيين خلال الأعوام السابقة".