"أبواب الجحيم ستُفتح".. ترامب يهدد قبل تنصيبه

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، (7 كانون الثاني 2025)، أنه يتطلع إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة قبل موعد تنصيبه المقرر الشهر الجاري.

وقال ردا على سؤال حول مفاوضات غزة في مؤتمر صحافي، الثلاثاء "إذا لم يتم إطلاق الرهائن بحلول موعد تنصيبي فإن أبواب الجحيم ستفتح على مصراعيها".

وكان ترامب أصدر في 2 ديسمبر كانون الأول تحذيرًا شديد اللهجة، مؤكدًا أنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني 2025، فستكون هناك "مشكلة خطيرة" في الشرق الأوسط".

شهدت حقبة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر احتجاز رهائن أمريكيين من قبل الإيرانيين، إلا أن هذا الملف أُغلق سريعًا مع انتخاب الرئيس رونالد ريغان، إذ أفرج الإيرانيون عن الرهائن قبيل تولي ريغان السلطة، بدافع الخوف من مواقفه المتشددة.

وبالتزامن مع موقف ترامب اليوم، قال مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إنه "يأمل في تحقيق نتائج طيبة في ما يتعلق بمحادثات الرهائن في غزة بحلول موعد تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني".

من جهة أخرى، أفاد ترامب بأنه "لا يستبعد الإكراه العسكري والاقتصادي على قناة بنما وغرينلاند".

ظهرت المشاريع الصينية بقوة في منشآت تابعة لقناة بنما، والدول المجاورة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ما جعلها تملك "نفوذا" غير مسبوق هناك.

وفي الآونة الأخيرة، أثار الرئيس المنتخب دونالد ترامب جدلاً بتصريحاته حول قناة بنما وغرينلاند، بعدما اقترح أن تستعيد الولايات المتحدة السيطرة عليها، متهمًا بنما بفرض رسوم "سخيفة" على السفن الأمريكية، ومشيرًا إلى تزايد النفوذ الصيني في المنطقة.

أما بخصوص غرينلاند، فقد أعاد ترامب إحياء فكرة شراء الجزيرة من الدنمارك، معتبرًا ذلك "ضرورة للأمن القومي الأمريكي".

وكانت هذه الفكرة قد طُرحت سابقًا في عام 2019 وأثارت آنذاك رفضًا قاطعًا من قبل حكومة الدنمارك، التي أكدت أن غرينلاند ليست للبيع.

وبخصوص حرب روسيا على أوكرانيا قال ترامب إنها "أكثر تعقيدا الآن ويمكن أن تتصاعد بشكل أكبر".