الخارجية الجزائرية: تصريحات ماكرون تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي

أعربت الجزائر عن استنكارها لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، وأكدت أنها تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي، إذ ذكرت وزارة الخارجية في بيان: "اطلعت الحكومة الجزائرية باستغراب شديد على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر والتي تسيء أولا وقبل كل شيء إلى من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والخفيفة".

وأضافت: "لا يمكن إلا استنكار هذه التصريحات ورفضها وإدانتها لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي".

وأكدت الخارجية الجزائرية أن "ما يقدمه الرئيس الفرنسي زورا وبهتانا كقضية تتعلق بحرية التعبير ليس كذلك بموجب قانون دولة ذات سيادة واستقلال بل يتعلق الأمر في جوهره بالمساس بالسلامة الإقليمية للبلاد وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري".

وكان ماكرون قد ذكر أمس في كلمة ألقاها بمناسبة الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين: "الجزائر التي نحبها كثيرا.. تدخل في قصة تهينها، وتمنع رجلا مصابا بمرض خطير (في إشارة إلى صنصال) من الحصول على العلاج". وأضاف: "أحث حكومة الجزائر على إطلاق سراح بوعلام صنصال".

وبوعلام صنصال، البالغ من العمر 75 عاما، مسجون بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر، بعد اعتقاله عند محاولته دخول الجزائر عبر مطار هواري بومدين، وهو محتجز في وحدة الرعاية منذ منتصف ديسمبر.