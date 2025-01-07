الصفحة الدولية

الشرطة الباكستانية تعثر على جثة دبلوماسي ألماني في شقة بإسلام آباد


عثرت قوات الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، على جثة الدبلوماسي الألماني "توماس فيلدر" الذي يعيش في شقته في كاراكورام هايتس الواقعة في الحي الدبلوماسي بإسلام آباد.

وقالت وسائل إعلام باكستانية إنه "تم العثور  جثة الدبلوماسي ألماني الذي يعمل سكرتيرًا ثانيًا في سفارة البلاد في باكستان ميتًا في شقته بإسلام آباد".

وكان توماس فيلدر يعيش في شقته في كاراكورام هايتس الواقعة في الحي الدبلوماسي بإسلام آباد، ويقع المكان داخل حدود مركز شرطة الأمانة العامة.

وذكرت صحيفة إكسبريس نيوز أن موظفي السفارة اكتشفوا جثة فيلدر، الذين شعروا بالقلق بعد غيابه عن العمل لمدة يومين.

وأضافت إن "موظفي السفارة اقتحموا شقته ووجدوه فاقدا للوعي. وأبلغوا شرطة إسلام آباد على الفور، وتم نقل الجثة إلى المستشفى"، مشيرة إلى أنه "لم يُعرف السبب المباشر للوفاة".

ووفقًا لضابط المناوبة في مركز الشرطة، إرشاد، فإن الدبلوماسي كان يعاني من مرض في القلب في السابق وتم نقله إلى مستشفى كولسوم في إسلام آباد لتلقي العلاج.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشرطة الباكستانية تعثر على جثة دبلوماسي ألماني في شقة بإسلام آباد
سيناتور أمريكي يطالب واشنطن بوقف تسليح إسرائيل
الكونغرس يصادق على فوز ترامب في الانتخابات
الرئيس التركي يستقبل وزير الخارجية الأردني في أنقرة
فيدان يتهم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بدعم حزب العمال الكردستاني بذريعة محاربة داعش
إيران: سيتم اختبار أنظمة دفاعية جديدة لحماية المنشآت الحساسة
العراق وفرنسا يبحثان الأوضاع في سوريا
الحرس الثوري الإيراني: سماء الأراضي المحتلة مفتوحة أمامنا
بعد انتقاده لمستشارهم، الحكومة الألمانية تردّ بقوة على إيلون ماسك!
وزير الخارجية الإيراني : تيار المقاومة لن يختفي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك