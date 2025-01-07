الشرطة الباكستانية تعثر على جثة دبلوماسي ألماني في شقة بإسلام آباد

عثرت قوات الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، على جثة الدبلوماسي الألماني "توماس فيلدر" الذي يعيش في شقته في كاراكورام هايتس الواقعة في الحي الدبلوماسي بإسلام آباد.

وقالت وسائل إعلام باكستانية إنه "تم العثور جثة الدبلوماسي ألماني الذي يعمل سكرتيرًا ثانيًا في سفارة البلاد في باكستان ميتًا في شقته بإسلام آباد".

وكان توماس فيلدر يعيش في شقته في كاراكورام هايتس الواقعة في الحي الدبلوماسي بإسلام آباد، ويقع المكان داخل حدود مركز شرطة الأمانة العامة.

وذكرت صحيفة إكسبريس نيوز أن موظفي السفارة اكتشفوا جثة فيلدر، الذين شعروا بالقلق بعد غيابه عن العمل لمدة يومين.

وأضافت إن "موظفي السفارة اقتحموا شقته ووجدوه فاقدا للوعي. وأبلغوا شرطة إسلام آباد على الفور، وتم نقل الجثة إلى المستشفى"، مشيرة إلى أنه "لم يُعرف السبب المباشر للوفاة".

ووفقًا لضابط المناوبة في مركز الشرطة، إرشاد، فإن الدبلوماسي كان يعاني من مرض في القلب في السابق وتم نقله إلى مستشفى كولسوم في إسلام آباد لتلقي العلاج.