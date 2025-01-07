الكونغرس يصادق على فوز ترامب في الانتخابات

صادق الكونغرس الأميركي،اليوم الإثنين، على فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، التي أجريت عام 2024 .

واجتمع المشرعون في ظل إجراءات أمنية مشددة وعاصفة ثلجية للالتزام بالموعد الذي حدده القانون للتصديق على الانتخابات، وقرأت نائبة الرئيس، كامالا هاريس التي ترأست الجلسة بحكم منصبها، نتيجة عملية المصادقة".

وكان ترامب قد فاز بـ312 صوتا في الانتخابات، بينما حصلت هاريس على 226 صوتا.

وتم خلال الاجتماع، قراءة نتائج كل ولاية أميركية بشكل فردي، وفرزها، على أن يتم تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الجاري"