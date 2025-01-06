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العراق وفرنسا يبحثان الأوضاع في سوريا


 

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بحث من خلاله تطورات الأوضاع في سوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين، إذ ذكرت وزارة الخارجية في بيان لها، انه "استعرض الوزير الفرنسي خلال الاتصال نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق ولقاءاته مع القيادات السياسية والأمنية هناك. بدوره، أطلع السيد فؤاد حسين نظيره الفرنسي على مضمون مكالمته مع وزير الخارجية السوري".

وبيّنت، "ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا، وشددا على أهمية التوافق حول رؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. كما أكدا ضرورة البدء بعملية سلمية شاملة تضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في العملية السياسية".

فيما اقترح الوزير الفرنسي "عقد نسخة جديدة من مؤتمر بغداد في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع المستجدات الأخيرة على الساحة الدولية".

كما تناولت المكالمة "العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيزها في مختلف المجالات. وفي هذا السياق"، دعا فؤاد حسين نظيره الفرنسي إلى "زيارة بغداد، وهو ما لاقى ترحيباً من الوزير الفرنسي، الذي وعد بتلبية الدعوة في المستقبل القريب".

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