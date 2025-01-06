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بعد انتقاده لمستشارهم، الحكومة الألمانية تردّ بقوة على إيلون ماسك!


أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، إن تأثير إيلون ماسك على الشعب الألماني محدود، مقللا من شأن نفوذ الملياردير الأميركي بعد انتقاده للمستشار أولاف شولتس ودعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، حيث ذكر المتحدث خلال مؤتمر صحفي دوري في برلين: "الناس العاديون والعقلاء والمحترمون يشكلون الأغلبية في هذا البلد".

واضاف: "نتصرف كما لو أن تصريحات السيد ماسك على تويتر يمكن أن تؤثر على بلد يبلغ عدد سكانه 84 مليون نسمة بالأكاذيب أو أنصاف الحقائق أو التعبير عن الرأي. لكن ببساطة هذا ليس هو الحال"، مشيرا إلى منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها ماسك باسمها القديم تويتر قبل أن يغير الملياردير اسمها إلى "إكس".

وفي الشهر الماضي، أيَد ماسك حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو حزب مناهض للهجرة وصفته أجهزة الأمن الألمانية بأنه حزب يميني متطرف.

ويأتي هذا الجدل في وقت تستعد فيه البلاد للانتخابات العامة في شباط.

بلمقابل، ندّد شولتس بـ"التصريحات المتنافرة" التي صدرت عن الملياردير الأميركي. وفي مقابلة مع مجلّة "شتيرن" صدرت السبت، اعتبر شولتس أنه "لا بدّ من التسلّح بالهدوء" في وجه تصريحات ماسك الذي نعته بـ"المجنون" في مطلع تشرين الثاني و"المخبول غير الكفؤ" في 20 كانون الاول.

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