وزير الخارجية الإيراني : تيار المقاومة لن يختفي

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، إن"الدبلوماسية والميدان يكملان بعضهما البعض"، مشيراً إلى أن تيار المقاومة لن ينحسر أو يختفي.

وذكر عراقجي في كلمة له في مراسم إحياء ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إن "حركة المقاومة لن تختفي لأنها مدرسة ومثل عليا، والحركة المقاومة لا تتوقف على شخص واحد وبالرصاص والتفجيرات لا تزول".

ودون أن يشير إلى التطورات في سوريا وإسقاط بشار الأسد، قال عراقجي: “الأعداء يعتقدون أنهم إذا ألحقوا الضرر بمحور المقاومة فهذا انتصار لهم. وعليهم أن يعلموا أن هذه هي بداية فشلهم".

وبحسب وزير الخارجية الإيراني، فإن "ما حدث في الأشهر القليلة الماضية بالنسبة للمنطقة والمقاومة وإيران، كان بمثابة إعادة بلورة للتنسيق الميداني والدبلوماسي الكامل".

ويشير مسؤولو الجمهورية الإسلامية إلى "الميدان" و"محور المقاومة" المتعلق بوجود قوات وكيلة و"استشارية" لإيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن.