الصفحة الدولية

براً وبحراً.. مناورات عسكرية واسعة للحرس الثوري تحسباً لهجوم إسرائيلي


كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025)، عن عزمه إجراء مناورات عسكرية تحت اسم "الاقتدار"، مشيراً إلى أن "هذه المناورات هجينة ومشتركة في الاراضي الايرانية وايضا في مياه الخليج".

وقال بيان لدائرة العلاقات العامة والإعلام في الحرس الثوري  إنه "ووفقا للبرنامج السنوي للقوات المسلحة، سيتم التخطيط لمناورات هذا العام وإجراؤها في شكل موحد ومشترك ومناسب للتهديدات الجديدة للعدو".

وأضاف أن "الهدف من هذه المناورات تحسين التنسيق والتآزر في القدرات الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة والاستغلال الميداني للمعدات العسكرية الجديدة للتعامل مع تهديدات العدو أحد أهداف هذا التمرين المشترك".

وبين البيان ان "هذه المناورات المشتركة بين الحرس الثوري وقوات التعبئة سيعلن تفاصيلها المتحدث باسم الحرس الثوري يوم الاثنين في مؤتمر صحفي يعقده بهذا الصدد، تشارك فيه وسائل الاعلام الايرانية والاجنبية".

وأكد المسؤولون في البلاد مرارًا وتكرارًا أن البلاد لن تتردد في تعزيز قدراتها العسكرية، بما في ذلك قوتها الصاروخية، والتي تهدف بالكامل إلى الدفاع، وأن قدرات إيران الدفاعية لن تكون موضع مفاوضات أبدًا.

وانطلقت المناورات، التي تحمل الاسم الرمزي "النبي الأعظم 19"، في منطقة قتالية غرب إيران يوم السبت، بمشاركة مختلف الأقسام والوحدات المتخصصة من القوة البرية للحرس الثوري، وخاصة من لواء ميرزا كوجك خان.

وخلال المرحلة الأولى من المناورات، تم التدرب على سيناريوهات مختلفة لعمليات الرد السريع، وتم تنفيذ النقل السريع للقوات والمعدات العسكرية إلى منطقة التدريب في الجزء الأول من المناورات.

وتجري القوات العسكرية الإيرانية مناورات روتينية وفقًا لجدول زمني مفصل في أجزاء مختلفة من البلاد من أجل اختبار أسلحتها ومعداتها وتقييم استعدادها القتالي.

وأفادت قناة برس تي في أن القوة البرية للحرس الثوري أطلقت مناورات واسعة النطاق ومتخصصة في محافظة كرمانشاه غرب إيران، كجزء من محاولات رفع جاهزيتها القتالية والاستعداد بشكل أكبر لمواجهة التهديدات الأمنية المحتملة ضد البلاد.

وأكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ستواجه أي انتهاك ضد أراضي البلاد.

وأدلى العميد كيومرث حيدري بهذه التصريحات يوم السبت أثناء زيارته للمناطق الحدودية الغربية للبلاد، حيث قام بزيارة لواء التعبئة الهجومية 41 التابع للقوات، بما في ذلك وحدة القوات الخاصة 35 التابعة للواء، والتي تفقدها كوسيلة لتقييم الجاهزية القتالية والقدرات العملياتية للجنود المجندين في اللواء.

وقال: "إن القوات المسلحة لبلادنا، وخاصة القوات البرية للجيش، تمنع أي نوع من أنواع الاعتداء على أراضي أمتنا الإسلامية بالاعتماد على الإرادة الوطنية والنزاهة".

وأكد حيدري على الأهمية القصوى لالتزام القوات العسكرية بالقيادة الدينية الحقة، ووصف الولاء لهذه القيادة بأنه العامل "الذي يؤدي إلى نزع سلاح قوات العدو والدرع الأقوى في مواجهتهم"، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالعدالة والجدارة في جميع القوات.

وفي الليلة الماضية، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع القناة التلفزيونية الرسمية الصينية، أن الجمهورية الإسلامية على استعداد تام للتعامل مع أي هجوم محتمل من قبل إسرائيل، محذراً من أن أي عمل عسكري من جانب إسرائيل قد يؤدي إلى "حرب واسعة النطاق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
براً وبحراً.. مناورات عسكرية واسعة للحرس الثوري تحسباً لهجوم إسرائيلي
إسرائيل تدخل حالة "الإنذار القصوى" تحسبا لهجوم عسكري إيراني مرتقب
كوريا الجنوبية.. حرس الرئاسة يرفض التعاون لاعتقال الرئيس
خبير مصري يوضح قلق مصر من الإدارة السورية الجديدة!
قصف للدعم السريع على ثلاثة مناطق في السودان يفضي إلى 8 قتلى و53 جريحا
يشبه الانفلونزا.. انتشار فيروس صيني جديد والسلطات تدعو لارتداء الأقنعة وتجنب الحشود
روسيا تحبط تفجيرا وتعتقل أربعة أشخاص
ترامب يعلق بشأن موعد جلسة الحكم عليه قبل تنصيبه رئيسا
مجلس النواب الأمريكي ينتخب الجمهوري مايك جونسون رئيساً له
طوابير واتهامات.. مطارات ألمانيا تعود لعصر ما قبل التكنولوجيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك