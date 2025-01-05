براً وبحراً.. مناورات عسكرية واسعة للحرس الثوري تحسباً لهجوم إسرائيلي

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025)، عن عزمه إجراء مناورات عسكرية تحت اسم "الاقتدار"، مشيراً إلى أن "هذه المناورات هجينة ومشتركة في الاراضي الايرانية وايضا في مياه الخليج".

وقال بيان لدائرة العلاقات العامة والإعلام في الحرس الثوري إنه "ووفقا للبرنامج السنوي للقوات المسلحة، سيتم التخطيط لمناورات هذا العام وإجراؤها في شكل موحد ومشترك ومناسب للتهديدات الجديدة للعدو".

وأضاف أن "الهدف من هذه المناورات تحسين التنسيق والتآزر في القدرات الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة والاستغلال الميداني للمعدات العسكرية الجديدة للتعامل مع تهديدات العدو أحد أهداف هذا التمرين المشترك".

وبين البيان ان "هذه المناورات المشتركة بين الحرس الثوري وقوات التعبئة سيعلن تفاصيلها المتحدث باسم الحرس الثوري يوم الاثنين في مؤتمر صحفي يعقده بهذا الصدد، تشارك فيه وسائل الاعلام الايرانية والاجنبية".

وأكد المسؤولون في البلاد مرارًا وتكرارًا أن البلاد لن تتردد في تعزيز قدراتها العسكرية، بما في ذلك قوتها الصاروخية، والتي تهدف بالكامل إلى الدفاع، وأن قدرات إيران الدفاعية لن تكون موضع مفاوضات أبدًا.

وانطلقت المناورات، التي تحمل الاسم الرمزي "النبي الأعظم 19"، في منطقة قتالية غرب إيران يوم السبت، بمشاركة مختلف الأقسام والوحدات المتخصصة من القوة البرية للحرس الثوري، وخاصة من لواء ميرزا كوجك خان.

وخلال المرحلة الأولى من المناورات، تم التدرب على سيناريوهات مختلفة لعمليات الرد السريع، وتم تنفيذ النقل السريع للقوات والمعدات العسكرية إلى منطقة التدريب في الجزء الأول من المناورات.

وتجري القوات العسكرية الإيرانية مناورات روتينية وفقًا لجدول زمني مفصل في أجزاء مختلفة من البلاد من أجل اختبار أسلحتها ومعداتها وتقييم استعدادها القتالي.

وأفادت قناة برس تي في أن القوة البرية للحرس الثوري أطلقت مناورات واسعة النطاق ومتخصصة في محافظة كرمانشاه غرب إيران، كجزء من محاولات رفع جاهزيتها القتالية والاستعداد بشكل أكبر لمواجهة التهديدات الأمنية المحتملة ضد البلاد.

وأكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ستواجه أي انتهاك ضد أراضي البلاد.

وأدلى العميد كيومرث حيدري بهذه التصريحات يوم السبت أثناء زيارته للمناطق الحدودية الغربية للبلاد، حيث قام بزيارة لواء التعبئة الهجومية 41 التابع للقوات، بما في ذلك وحدة القوات الخاصة 35 التابعة للواء، والتي تفقدها كوسيلة لتقييم الجاهزية القتالية والقدرات العملياتية للجنود المجندين في اللواء.

وقال: "إن القوات المسلحة لبلادنا، وخاصة القوات البرية للجيش، تمنع أي نوع من أنواع الاعتداء على أراضي أمتنا الإسلامية بالاعتماد على الإرادة الوطنية والنزاهة".

وأكد حيدري على الأهمية القصوى لالتزام القوات العسكرية بالقيادة الدينية الحقة، ووصف الولاء لهذه القيادة بأنه العامل "الذي يؤدي إلى نزع سلاح قوات العدو والدرع الأقوى في مواجهتهم"، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالعدالة والجدارة في جميع القوات.

وفي الليلة الماضية، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع القناة التلفزيونية الرسمية الصينية، أن الجمهورية الإسلامية على استعداد تام للتعامل مع أي هجوم محتمل من قبل إسرائيل، محذراً من أن أي عمل عسكري من جانب إسرائيل قد يؤدي إلى "حرب واسعة النطاق".