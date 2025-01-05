إسرائيل تدخل حالة "الإنذار القصوى" تحسبا لهجوم عسكري إيراني مرتقب

أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، أمر حالة "التأهب القصوى" للقوات العسكرية، لأنه من المحتمل أن تتخذ الجمهورية الإسلامية إجراءات "قاسية" ضد إسرائيل في الأيام المقبلة.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، فقد صدر هذا التحذير في أعقاب التحديات العديدة التي تواجهها الجمهورية الإسلامية في لبنان وسوريا، وانخفاض سعر الصرف، ومشاكل البنية التحتية والاضطرابات السياسية.

وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض زاد من المخاوف، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات مختلفة.

وفي سياق متصل، أعلن محمدي سيرت ممثل المرشد الإيراني في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إن عملية الوعد الصادق الثالثة لمهاجمة إسرائيل سوف يتم تنفيذها قريباً.

وقال في مقابلة إنه " ليعلم الجميع أن عملية الوعد الصادق الثالثة ضد إسرائيل ستتحقق قريباً"، مبيناً "أن قوة الجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة في المنطقة لم تتراجع فحسب، بل إن مجموعات المقاومة تتزايد، والآن أكثر قدرة وخبرة مما كانت عليه في الماضي للوقوف ضد الأعداء".

وقال أيضاً عن الضغوط التي تمارسها بعض الجماعات على القوات المسلحة الإيرانية لتسريع عملية صادق 3: "لن نتأخر ولن نتسرع، ولكننا سنمضي قدماً على أساس تخطيط مفصل وبناء على مصالح الشعب والنظام".

وشنت إسرائيل هجوماً في 26 تشرين الأول الماضي وألحقت أضراراً كبيراً في المنشآت العسكرية، كما أسفر الهجوم عن مقتل 4 عسكريين ومدني آخر.