قصف للدعم السريع على ثلاثة مناطق في السودان يفضي إلى 8 قتلى و53 جريحا

قتل ثمانية أشخاص وأصيب 53 آخرون أمس السبت في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع استهدف ثلاثة مناطق في السودان، حيث ذكرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم في بيان صحفي "إن قوات الدعم السريع قصفت أحياء بمنطقتي أم درمان وشرق النيل، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة 43 آخرين".

وطال القصف محلية كرري بأم درمان، ومحلية شرق النيل التابعة لولاية الخرطوم، وجرى نقل الجرحى إلى 3 مستشفيات، وفق البيان.

وفي قصف مماثل للدعم السريع على أحياء سكنية بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، قتل 4 مدنيين، وأصيب 10 آخرون بجروح، بحسب بيان للفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من قبل قوات الدعم السريع، التي تفرض منذ 10 مايو الماضي حصارا على مدينة الفاشر، كبرى مدن إقليم دارفور.

ومن الجدير بالذكر أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يخوضان منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلفت 29683 قتيلا، وبلغ عدد الفارين بسببها أكثر من 14 مليون شخص، 11 مليون نازح داخل البلاد،و3.1 مليون شخص عبروا الحدود إلى دول مجاورة، بحسب أحدث بيانات صادرة عن منظمات دولية.