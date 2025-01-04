يشبه الانفلونزا.. انتشار فيروس صيني جديد والسلطات تدعو لارتداء الأقنعة وتجنب الحشود

أفادت وسائل اعلام، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، بانتشار فيروس HMPV في الصين.

وأكدت ان السلطات أبدت قلقها بعد زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بالتهاب الرئة، خاصة بين الأطفال دون سن 14 عاماً.

وهذا الفيروس يشبه الإنفلونزا، ويسبب السعال، الحمى، والصفير، ويمكن أن يتطور إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

وحتى الآن لا يوجد لقاح مضاد له، والعلاج يقتصر على الرعاية الطبية.

في حين دعت السلطات الصينية إلى ارتداء الأقنعة وتجنب الحشود للحد من انتشاره