روسيا تحبط تفجيرا وتعتقل أربعة أشخاص

احبط الأمن الروسي، السبت، تفجيرا واعتقل أربعة أشخاص متورطين.
وقالت وسائل إعلام دولية، إن "الأمن الفيدرالي الروسي اعتقل أربعة أشخاص خططوا لتفجيرات في مكان مزدحم بمدينة يكاترينبورغ".
ونقلت تلك الوسائل عن الأمن الروسي قوله، إن "المعتقلين يتبنون افكار منظمة ارهابية محظورة في روسيا"، مشيرا الى أنهم "خططوا للقيام بفعلتهم باستخدام عبوة ناسفة".
وأضاف أن "اثنين من المعتقلين شاركا سابقا في احراق سيارة تباعة لوزارة الداخلية الروسية بمقاطعة سفيردلوفسك".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha