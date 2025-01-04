ترامب يعلق بشأن موعد جلسة الحكم عليه قبل تنصيبه رئيسا

ندّد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بتحديد قاض في ولاية نيويورك جلسة قبل 10 أيام من تنصيبه للنُطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقّه بقضية شرائه صمت ممثلة إباحية، معتبرا هذه الخطوة "هجوماً سياسياً غير مشروع".

وكتب ترامب عبر منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنّ "هذا الهجوم السياسي غير المشروع ليس سوى تمثيلية هزلية"، وذلك تعليقاً على قرار القاضي خوان ميرشان عقد جلسة في 10 من كانون الثاني الجاري للنطق بالعقوبة بحق ترامب، في جلسة قد تجعل من الملياردير الجمهوري أول مجرم مدان يتولى رئاسة الولايات المتّحدة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال القاضي ميرتشان إنه "لا يميل إلى فرض عقوبة بالسجن على ترامب، الذي أُدين في أيار الماضي بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، لإخفاء مبلغ مالي دُفع عام 2016 للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، بزعم منعها من التحدث عن علاقة مزعومة بينهما".

من جانبه، قال متحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إن "تحديد موعد النطق بالحكم في قضيته قبل تنصيبه يُعد انتهاكًا لحصانته".