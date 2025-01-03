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طوابير واتهامات.. مطارات ألمانيا تعود لعصر ما قبل التكنولوجيا


حدثت مشاكل تقنية هائلة في ألمانيا، بعد أن تعطلت أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشرطة في المطارات بجميع أنحاء البلاد.

والأنظمة المتضررة هي تلك التي يستخدمها الضباط للتحقق من الأشخاص الذين يدخلون البلاد. لكن تضرر المطارات يبدو متباينا من منطقة إلى الأخرى.

وقال المتحدث باسم الشرطة المسؤولة عن مطار فرانكفورت لصحيفة "بيلد" الألمانية: "يتعين على زملائنا القيام بالكثير من الأشياء يدويًا، كان النظام الإلكتروني يقوم بها.. ما زلنا نتعامل مع الأمر في الوقت الحالي".

ولم يُعرف سبب التعطل حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، أبلغت شبكة "WDR" الألمانية، عن وجود طوابير طويلة في منطقة الأمن في مطار دوسلدورف غربي البلاد، حيث اضطر بعض المسافرين للانتظار لمدة ساعتين.

ونقلت الشبكة عن المطار، أنه لا يمكن حاليًا دخول ألمانيا من دول غير دول منطقة "شنغن"، بسبب العطل.

ومع ذلك، لا توجد طوابير طويلة في مطار ميونخ في الوقت الحالي، حسبما صرح متحدث باسم الشرطة الفيدرالية لصحيفة "بيلد".

ولا يعني ذلك أنه لا توجد تأخيرات طفيفة للمسافرين في المطار.

والوضع مماثل في برلين، إذ "يستغرق دخول بعض الأشخاص وقتًا أطول قليلاً لدخول البلاد. ولكن لا يوجد توقف للدخول".

وقال مطار هامبورغ: "ليس لدينا أي طوابير هنا وليس للحادث أي تأثير على حركة الطيران في الوقت الحالي".

وقال هايكو تيغاتز، رئيس اتحاد الشرطة الفيدرالية "نقابية"، كانت مسألة وقت فقط قبل أن يحدث شيء مثل ما حدث اليوم.. هذا الحادث تهديد لنظام شنغن الأوروبي بأكمله.

وعلى مدار ثلاث سنوات، كانت السلطات تفتقر إلى الأموال اللازمة لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وتحدث تيغاتز عن حوالي 150 مليون يورو كتكلفة محتملة لتحديث البنية التحتية، قبل أن يقول "لقد ذكّرنا وزارة الداخلية الاتحادية بذلك مرارًا وتكرارًا، لكن الوزيرة نانسي فيسر تجاهلت ذلك باستمرار".

وتابع تيغاتز: "هذه بالتأكيد مشكلة من صنع الوزيرة".

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