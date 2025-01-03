الصفحة الدولية

فرض "الكمامات" يعود الى أمريكا.. ما هو "الوباء الرباعي" وما اعراضه


اعادت مرافق عدة في الولايات المتحدة الامريكية، فرض ارتداء الكمامات وسط ما يسمى بـ "الوباء الرباعي"، بحسب ديلي ميل.

وحذر أطباء أمريكيون من أن العالم يواجه "وباء رباعي" من الأمراض الفيروسية هذا الشتاء، وأكدوا أنه مزيجًا من كورونا والأنفلونزا والفيروس المخلوى التنفسي وفيروس المعدة نوروفيروس وترتفع حالات الإصابة بها في وقت واحد هذا الشتاء، مع توقعات بعودة ارتداء الكمامات للوقاية من الفيروسات.

وقال الدكتور جو بريسي، خبير الأمراض المعدية الذي قضى عقدين من الزمن في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، بما في ذلك قسم الأنفلونزا، "نعلم أن هذه الفيروسات قادمة، ونراها تتزايد كل عام، نحن فى انتظار زيادات في تداول هذه الفيروسات الأربعة على مدى الشهرين المقبلين، وهذا من شأنه أن يتسبب في ما نسميه الأوبئة “تفشي الأمراض".

وأصدر الأطباء هذا التحذير لأن معدلات التطعيم أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة، خاصة بالنسبة للأنفلونزا – المعدلات هى ما يقرب من نصف المستوى الوقائي لـ70% من الأشخاص فوق سن 18 عامًا.

وأضاف الدكتور بريسي، وهو أيضًا عضو في فريق العمل غير الربحي للصحة العالمية، “نشهد زيادة في ثلاثة من الأمراض المعدية الرئيسية.

وتابع: "في الوقت الحالي، يرتفع معدل الإصابة بالفيروس المخلوى التنفسى لكنه لم يصل إلى ذروته بعد، وتزداد حالات الإصابة بالأنفلونزا لكنها لا تزال منخفضة، ونتوقع أن تبلغ ذروتها في الفترة من يناير إلى مارس، وتزداد حالات الإصابة بفيروس نوروفيروس، ومن المتوقع أن تبلغ حالات الإصابة ذروتها في شهر يناير".

وبحسب الإحصائيات، بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع الآن أيضًا لكنها عند مستويات منخفضة جدًا، وترتفع أيضًا كل عام في شهر يناير. كما ارتفعت حالات دخول المستشفيات بسبب أمراض تشبه الأنفلونزا بنسبة 14% إلى 3.3% من حالات دخول المرضى فى الأسبوع المنتهي فى السابع من ديسمبر، مقارنة بنسبة 2.9% قبل أسبوعين.

وأظهرت مراقبة الفيروس المخلوي التنفسي أن 1.2 حالة لكل 100 ألف شخص تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب المرض في الأسبوع المنتهي فى الثلاثين من نوفمبر، وهو أكثر من ضعف مستوى 0.5 في بداية الشهر.

وبالنسبة لفيروس نوروفيروس، أشارت المراقبة إلى الإبلاغ عن 40 تفشيًا في الأسبوع حتى 24 أكتوبر، وهو أحدث رقم متاح، وهو ارتفاع عن المستويات قبل كل عام وفوقها منذ عام 2012.

وحث الدكتور بريسي والدكتور بيل شافنر، خبير الأمراض المعدية، الناس على "الحصول على لقاحات الأنفلونزا وكورونا الجديدة لتعزيز استجابات أجسامهم المناعية للأمراض هذا العام".

ويمكن أن يسبب الفيروس المخلوي التنفسي أعراضًا تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق أو التعب.

وتشمل الأعراض الرئيسية لفيروس نوروفيروس الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات المعدة أو آلامها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تجري مناورات عسكرية للتدريب على "التكتيكات القتالية"
النائب الايراني علاء الدين بروجردي : لدينا واحدة من أفضل العلاقات مع العراق في مجال السياسة الخارجية
فرض "الكمامات" يعود الى أمريكا.. ما هو "الوباء الرباعي" وما اعراضه
الخرف بايدن يناقش خطة لضرب مواقع نووية إيرانية
الكشف عن هوية المشتبه به بانفجار لاس فيغاس قرب برج ترامب
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتعهد لأنصاره بـالقتال حتى النهاية
مستوطنو شمال إسرائيل غير متفائلين بالعودة إلى منازلهم على حدود لبنان
ايران تعلن عن جولة جديدة من المحادثات النووية مع الترويكا الأوروبية
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير السعودي
سماحة السيد الخامنئي (دام ظله): "لبنان واليمن هما رمزا المقاومة، وسينتصران بإذن الله"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك