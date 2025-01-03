فرض "الكمامات" يعود الى أمريكا.. ما هو "الوباء الرباعي" وما اعراضه

اعادت مرافق عدة في الولايات المتحدة الامريكية، فرض ارتداء الكمامات وسط ما يسمى بـ "الوباء الرباعي"، بحسب ديلي ميل.

وحذر أطباء أمريكيون من أن العالم يواجه "وباء رباعي" من الأمراض الفيروسية هذا الشتاء، وأكدوا أنه مزيجًا من كورونا والأنفلونزا والفيروس المخلوى التنفسي وفيروس المعدة نوروفيروس وترتفع حالات الإصابة بها في وقت واحد هذا الشتاء، مع توقعات بعودة ارتداء الكمامات للوقاية من الفيروسات.

وقال الدكتور جو بريسي، خبير الأمراض المعدية الذي قضى عقدين من الزمن في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، بما في ذلك قسم الأنفلونزا، "نعلم أن هذه الفيروسات قادمة، ونراها تتزايد كل عام، نحن فى انتظار زيادات في تداول هذه الفيروسات الأربعة على مدى الشهرين المقبلين، وهذا من شأنه أن يتسبب في ما نسميه الأوبئة “تفشي الأمراض".

وأصدر الأطباء هذا التحذير لأن معدلات التطعيم أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة، خاصة بالنسبة للأنفلونزا – المعدلات هى ما يقرب من نصف المستوى الوقائي لـ70% من الأشخاص فوق سن 18 عامًا.

وأضاف الدكتور بريسي، وهو أيضًا عضو في فريق العمل غير الربحي للصحة العالمية، “نشهد زيادة في ثلاثة من الأمراض المعدية الرئيسية.

وتابع: "في الوقت الحالي، يرتفع معدل الإصابة بالفيروس المخلوى التنفسى لكنه لم يصل إلى ذروته بعد، وتزداد حالات الإصابة بالأنفلونزا لكنها لا تزال منخفضة، ونتوقع أن تبلغ ذروتها في الفترة من يناير إلى مارس، وتزداد حالات الإصابة بفيروس نوروفيروس، ومن المتوقع أن تبلغ حالات الإصابة ذروتها في شهر يناير".

وبحسب الإحصائيات، بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع الآن أيضًا لكنها عند مستويات منخفضة جدًا، وترتفع أيضًا كل عام في شهر يناير. كما ارتفعت حالات دخول المستشفيات بسبب أمراض تشبه الأنفلونزا بنسبة 14% إلى 3.3% من حالات دخول المرضى فى الأسبوع المنتهي فى السابع من ديسمبر، مقارنة بنسبة 2.9% قبل أسبوعين.

وأظهرت مراقبة الفيروس المخلوي التنفسي أن 1.2 حالة لكل 100 ألف شخص تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب المرض في الأسبوع المنتهي فى الثلاثين من نوفمبر، وهو أكثر من ضعف مستوى 0.5 في بداية الشهر.

وبالنسبة لفيروس نوروفيروس، أشارت المراقبة إلى الإبلاغ عن 40 تفشيًا في الأسبوع حتى 24 أكتوبر، وهو أحدث رقم متاح، وهو ارتفاع عن المستويات قبل كل عام وفوقها منذ عام 2012.

وحث الدكتور بريسي والدكتور بيل شافنر، خبير الأمراض المعدية، الناس على "الحصول على لقاحات الأنفلونزا وكورونا الجديدة لتعزيز استجابات أجسامهم المناعية للأمراض هذا العام".

ويمكن أن يسبب الفيروس المخلوي التنفسي أعراضًا تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق أو التعب.

وتشمل الأعراض الرئيسية لفيروس نوروفيروس الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات المعدة أو آلامها.