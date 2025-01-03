الخرف بايدن يناقش خطة لضرب مواقع نووية إيرانية

أفاد موقع "اكسيوس" ، بأن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان قدم للرئيس الأميركي جو بايدن خيارات لهجوم أميركي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، إذا تحرك الإيرانيون نحو سلاح نووي قبل 20 كانون الثاني (يناير)، وذلك خلال اجتماع سري عقد قبل عدة أسابيع ، وفق ما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة للموقع.

وناقش بايدن وفريقه للأمن القومي مختلف الخيارات والسيناريوهات خلال الاجتماع الذي جرى قبل شهر تقريبا، لكن الرئيس لم يتخذ أي قرار نهائي، بحسب المصادر.