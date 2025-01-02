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الكشف عن هوية المشتبه به بانفجار لاس فيغاس قرب برج ترامب


أفادت قناة "KTNV-TV" الأمريكية بأن المشتبه به في انفجار لاس فيغاس بالقرب من برج ترامب هو جندي سابق في الجيش الأمريكي يدعى ماثيو ليفيلسبرغر.

وذكرت القناة أن "ليفيلسبرغر خدم في الجيش الأمريكي لمدة 10 سنوات، ويُشتبه في أنه فجر سيارة تسلا سايبرتراك في الحادث".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين في الشرطة الأمريكية رفضوا كشف هويتهم نظرا لعدم حصولهم على تصريح من السلطات للإدلاء بمعلومات حول مجريات التحقيق: "إن الرجل الذي تعتقد السلطات أنه لقي حتفه فى انفجار شاحنة تسلا سايبرترك أمام فندق ترامب إنترناشيونال في لاس فيغاس كان جنديا في الخدمة بالجيش الأمريكي، يدعى ماثيو ليفيلسبيرغر".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا قيل إنها لـ ليفيلسبرغر.

وذكر إعلام أمريكي أن الصورة تعود بالفعل لـ ليفيلسبرغر المشتبه به في انفجار لاس فيغاس بالقرب من برج ترامب.

ويظهر حساب ليفيلسبرغر على موقع " لينكد" أن الأخير من مواليد كولورادو سبرينغز ويزعم أنه مدير عمليات ومدير استخبارات لديه خبرة في القوات الخاصة الأمريكية.

وبحسب المسؤولين فإن "ماثيو ليفيلسبيرغر، أمضى وقتا بالقاعدة التي كانت تعرف باسم (فورت براغ)، وهي قاعدة عسكرية ضخمة في ولاية نورث كارولينا تضم قيادة القوات الخاصة بالجيش".

وكانت شبكة "nbc news" الأمريكية قد أفادت يوم أمس الأربعاء بأن شخصا قتل و7 آخرين أصيبوا في انفجار شاحنة من طراز "تسلا سايبرترك" أمام المدخل الرئيسي لفندق ترامب في لاس فيغاس.

من جانبها أشارت شبكة "ABC" الأمريكية نقلا عن مسؤول، بأن السلطات تتعامل مع انفجار شاحنة "سايبرترك" على أنه محتمل أن يكون عملا إرهابيا.

وذكر مسؤول مطلع على التحقيق لشبكة "ABC News" أن شاحنة "تسلا سايبرترك" كانت تنقل على متنها حمولة من قذائف الهاون على شكل ألعاب نارية.

وأكد أنه حتى يتم تحديد الدافع، تتعامل الشرطة مع الانفجار باعتباره عملا إرهابيا محتملا ويجري جمع الأدلة والتحقيق في الحادث.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن السلطات تحقق في ما إذا كانت هناك روابط بين هجوم نيو أورليانز، وانفجار شاحنة "تسلا سايبرترك" أمام فندق دونالد ترامب في لاس فيغاس مؤخرا.

من جهته، ذكر المياردير الأمريكي إيلون ماسك في تدوينة أن الانفجار يبدو أنه عمل إرهابي، مشيرا إلى أنه تم استئجار كل من شاحنة "تسلا سايبرترك" والقنبلة الانتحارية "F-150" في نيو أورليانز وربما يكون هناك ارتباط بينهما بطريقة ما.

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