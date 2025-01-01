ايران تعلن عن جولة جديدة من المحادثات النووية مع الترويكا الأوروبية

اعلنت طهران، اليوم الاربعاء، عن عقد جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية في جنيف.

ونقلت وكالة /ارنا/ للأنباء عن كاظم غريب آبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية قوله :" تم تحديد يوم 13 يناير/كانون الثاني الجاري ، موعدا لجولة جديدة من المحادثات النووية"، موضحا :" ان ما يجري بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا والمانيا وبريطانيا) مشاورات وليس مفاوضات".

وكانت إيران قد أجرت جولة من المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث بشأن برنامجها النووي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".