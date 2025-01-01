سماحة السيد الخامنئي (دام ظله): "لبنان واليمن هما رمزا المقاومة، وسينتصران بإذن الله"

أكد سماحة السيد علي الخامنئي (دام ظله)، اليوم الأربعاء، أن لبنان واليمن هما رمزا المقاومة، مشيرا الى أن الثورة الإسلامية لا تزال حية، إذ ذكر سماحة السيد الخامنئي (دام ظله) في كلمته خلال حضوره مراسيم إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر، في حسينية الإمام الخميني (رضوان الله عليه)، إن "الدفاع عن العتبات المقدسة والمسجد الأقصى، من المبادئ الراسخة للحاج قاسم سليماني"، محذراً "من إزاحة الدول عوامل استقرارها وسلطتها من المشهد، كونها ستصبح كحال سوريا".

وأضاف، أن "الآلاف من داخل إيران وخارجها يزورون مرقد الشهيد قاسم سليماني، وهذا التكريم هو مكافأة الله على إخلاص الشهيد سليماني في الدنيا"، مبينا أن "دور الشهيد سليماني في الجهاد كان دوراً لا يُعوض، واستراتيجيته الثابتة كانت إحياء جبهة المقاومة".

وتابع، أن "الدفاع عن العتبة الزينبية والعتبات المقدسة في العراق ومسجد الأقصى كان جزءاً من مبادئه الراسخة"، مشيرا الى أن "الدماء التي تُسفك في سبيل الله لن تضيع، والنصر مؤكد، أما الذين يروجون للفتنة اليوم، فسوف يُداسون تحت أقدام المؤمنين في يوم ما".

وردّاً على من يقول إن دماء الشهداء الذين دافعوا عن المقدسات ضاعت مع الأحداث الأخيرة، أكد سماحة السيد الخامنئي، أنه "لولا هذه الأرواح والجهاد، لما بقي اليوم خبر عن العتبات المقدسة في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والعتبة الزينبية المقدسة"، لافتا الى أن "أحداث السنوات الماضية أثبتت أن الثورة الإسلامية لا تزال حية".

ولفت، الى أن "لبنان واليمن هما رمزا المقاومة، وسينتصران بإذن الله"، مشيداً "بدور الشهيد، أبو مهدي المهندس إلى جانب الشهيد سليماني في المعارك"، واصفاً إياه "بالرجل العظيم".