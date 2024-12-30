مجلس النواب الليبي يدعو لدعم جهود تحقيق الاستقرار وإلزام الخصوم السياسيين باتفاق وقف إطلاق النار

وجه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، دعا فيها إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ودعا المستشار عقيلة صالح في رسالته التي تلقت RT نسخة منها، إلى إلزام الخصوم السياسيين باحترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020.

كما طالب بضرورة دعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تعمل على توحيد المؤسسة العسكرية وإخلاء ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن هذه الخطوات تعد أساسية لتحقيق الأمن والسلام في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي قد بحث خلال استقباله وفدا من الوجهاء والمجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربعة بغرب ليبيا، آخر المستجدات السياسية بالبلاد وسبل تجاوز الانقسام.

وخلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة القبة شرق البلاد، أكد الحاضرون على "ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة تكون بديلة عن حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي وتمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".

وأشاد الوفد بالدور "الوطني لرئيس مجلس النواب في قيادة مساعي تحقيق دولة المؤسسات والقانون"، مؤكدين "دعمهم الكامل لمجلس النواب في جهوده نحو تحقيق الاستقرار السياسي وإرساء دولة المؤسسات".