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الكويت توضح دلالات زيارة وزير خارجيتها مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى دمشق


وصل وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، رفقة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، إلى العاصمة السورية دمشق، حيث كان في استقبال اليحيا والبديوي والوفد المرافق لهما قائد الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع (الجولاني).

وقالت الخارجية الكويتية إن زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا تأتي تعبيرا عن تماسك دول المجلس بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأكد اليحيا قبل وصوله إلى دمشق تمسك دول المجلس "بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ونعبر عن رفضنا كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها".

ولفت اليحيا إلى تقديم دول مجلس التعاون مساعدات إغاثية وإنسانية الى الشعب السوري بلغت أكثر من 8 مليارات دولار واستضافتها أكثر من مليوني مقيم من السوريين الذين يتمتعون بكل الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة بين أشقائهم الخليجيين.

وذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن "الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وما قامت به القوات الإسرائيلية من احتلال للمنطقة العازلة على الحدود السورية وكذلك قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في بناء المستوطنات في الجولان السوري المحتل هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل (1974)".

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