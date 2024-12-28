حزب تركي مؤيد للأكراد ينال موافقة رسمية على لقاء الزعيم الكردي عبد الله أوجلان

وافقت وزارة العدل التركية على طلب رسمي مقدم من /حزب المساواة الشعبية والديمقراطية/ المعروف بتأييده للاكراد لعقد لقاء مع زعيم "حزب العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة امرالي القريبة من اسطنبول .

وقال وزير العدل التركي / يلماز تونش / في تصريح صحفي اليوم السبت: "سيذهبون إلى جزيرة إمرالي حيث يؤدي أوجلان عقوبته اليوم السبت أو غدا الأحد حسب الأحوال الجوية حيث استجبنا لطلب حزب المساواة الشعبية والديمقراطية لعقد اجتماع معه وسيضم وفد الحزب الديمقراطي النائبين سري ثريا أوندر وبيرفين بولدان .

وكانت صحيفة / الصباح/ التركية قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات التركية قررت السماح لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية بإجراء محادثات مع أوجلان في سجنه، في أول زيارة من نوعها منذ عشر سنوات.

يذكر ان زعيم حزب الحركة القومية التركي / دولت بهجلي/ كان قد قدم اقتراحا مفاده أن يأتي أوجلان إلى البرلمان ويعلن نهاية الصراع واستسلام جماعته مقابل إمكانية إطلاق سراحه من السجن المحتجز به منذ 25 عاما