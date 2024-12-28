ردًا على وصفها بأنها "ضعفت".. إيران تستعد لإثبات "قدراتها العسكرية" اليوم

تستعد القوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، للقيام بمناورات لـ"إثبات استمرار القوة الدفاعية والهجومية لإيران" ردا على وصف ايران ومحور المقاومة بانهما "في اضعف حالاتهما"، فيما اشارت الى ان "العدو يهدد اليمن وايران بعد سوريا".

وقال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية العميد طيار عزيز نصير زادة، انه "اعتباراً من السبت ستبدأ سلسلة من المناورات سنظهر فيها ان قدرات البلاد الدفاعية لم تنقص بل ازدادت على العكس مما يدعيه العدو في الحرب النفسية".

وأضاف أن "البعض يشير بقصد أو بغير قصد إلى أن المقاومة قد ضعفت، ومن يطلق هذه التحليلات الخاطئة لا يفهم معنى المقاومة، لان المقاومة فكر وعقيدة ولها صيغتها الخاصة"، مشيرا الى انهم "يرمزون إلى أنه بعد سوريا، جاء دور اليمن وإيران. بالمناسبة، أنتم التالي، وقد حان دوركم لأنهم لن يتركوكم وشانكم. شعبنا مقاوم ولا يستطيعون أن يأتوا إلينا".

وشدد على انه "سنكون جاهزين مهما حدث، لقد اطلقوا هذه الأيام حربًا نفسية يدّعون فيها تراجع قدرات ايران الدفاعية، ستبدأ سلسلة من المناورات اعتبارًا من يوم السبت وسترون أن قدراتنا الدفاعية لم تنقص بل زادت".