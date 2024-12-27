وزير الدفاع الإيراني : اتهام إيران بالتدخل في سوريا "مرده الخوف من محور المقاومة"

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، اليوم الجمعة، إن اتهام إيران بالتدخل في سوريا "مرده الخوف من محور المقاومة"، وفق تعبيره.

وذكر العميد نصير زاده، في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال قائد فيلق القدس في سوريا الجنرال رضي موسوي على أيدي إسرائيل في دمشق: "لقد اعتدنا أن نساعد على استقرار سوريا، لكن الآن أمريكا تحتل أراضي واسعة، وإسرائيل تسرح وتمرح في سوريا".

وأضاف متسائلاً: "لماذا لا تساعد الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وفرنسا ودول أخرى سوريا على الاستقرار، لماذا يصدرون بيانات فقط؟".

وأوضح وزير الدفاع الإيراني "إنهم يخافون من المقاومة، ولهذا يطلقون تصريحات ضدنا. تاريخ أمريكا كله 250 سنة بدأت بالقتل ثم هاجموا بقية العالم".

وبشأن التهديدات التي تشير إلى أنه بعد سقوط نظام الاسد في سوريا سيأتي الدور على الحوثيين في اليمن وإيران، قال وزير الدفاع الإيراني "أحيانًا يقولون إنه بعد سوريا يأتي دور اليمن ثم إيران.. بالمناسبة الدور سيأتي عليكم".

وتابع "بعد رحيلنا من سوريا، ضربت إسرائيل البنية التحتية السورية بأكملها بـ500 هجوم". وأكد: "لن نقبل باستخدام القوة ضدنا، سنتصدى للمتنمرين، وعلى من يدلي بتصريحات أن يكون حذرًا".