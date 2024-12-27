الصفحة الدولية

مليادرير روسي يعلن عن مكافأة ضخمة لمن يسقط طائرة "إف – 16"


أعلن المليادرير الروسي رئيس شركة "فوريس" سيرغي شموتيف عن مكافأة بـ15 مليون روبل مقابل إسقاط مقاتلة "إف – 16".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أفادت بعض وسائل الإعلام أمس بإسقاط مقاتلة "إف – 16" أوكرانية أمريكية الصنع في أجواء مقاطعة زابوروجيه، ومن بينها صحيفة "فويني أوبوزريفاتيل" الروسية، مشيرة إلى أن هذه أول طائرة حربية أمريكية الصنع يدمرها الدفاع الجوي الروسي في أثناء قيامها بأداء مهمة قتالية. 

وكان فلاديمير روغوف العضو في المجلس الاجتماعي الروسي قد أعلن في وقت سابق أن المقاتلة تم إسقاطها من قبل الدفاع الجوي الروسي على خط إطلاق الصواريخ حيث اعتزمت توجيه ضربة إلى القوات الروسية المرابطة في مقاطعة زابوروجيه الروسية، وأشار إلى أن العدد الاجمالي للطائرات الحربية المشاركة في الغارة الجوية بلغ 12 طائرة، تم تدمير إحداها. 

يذكر أن الجيش الأوكراني تسلم من حلف الناتو 34 مقاتلة أمريكية، وقد خسر قبل ذلك طائرة واحدة نتيجة "نيران صديقة" أو "خطأ الطيار" حسب المصادر الأوكرانية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"الصدمة والترويع".. هذا ما ينوي ترامب فعله في يومه الأول "العاصف"
مليادرير روسي يعلن عن مكافأة ضخمة لمن يسقط طائرة "إف – 16"
لاول مرة يحصل هذا الامر في اوربا .... الرئيس الألماني يحل البرلمان
كازاخستان تعلق على "إسقاط روسيا" للطائرة الأذرية
مطالبات باستقالة ماكرون ورئيس الوزراء.. اخر تطورات فرنسا
الأمن الروسي يحبط محاولات اغتيال عسكريين روس خططت لها اوكرانيا
الحرس الثوري الإيراني يعتقل جاسوساً "مهماً" في أردبيل
وزير الخارجية التركي يلتقي الرئيس الإماراتي
وزير الخارجية الروسي عن الحرب النووية: لا ننصح باختبار صبرنا
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية : الحديث عن قرب فتح السفارة في دمشق تم تفسيره بشكل خاطئ
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك