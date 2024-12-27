أعلن المليادرير الروسي رئيس شركة "فوريس" سيرغي شموتيف عن مكافأة بـ15 مليون روبل مقابل إسقاط مقاتلة "إف – 16".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أفادت بعض وسائل الإعلام أمس بإسقاط مقاتلة "إف – 16" أوكرانية أمريكية الصنع في أجواء مقاطعة زابوروجيه، ومن بينها صحيفة "فويني أوبوزريفاتيل" الروسية، مشيرة إلى أن هذه أول طائرة حربية أمريكية الصنع يدمرها الدفاع الجوي الروسي في أثناء قيامها بأداء مهمة قتالية.

وكان فلاديمير روغوف العضو في المجلس الاجتماعي الروسي قد أعلن في وقت سابق أن المقاتلة تم إسقاطها من قبل الدفاع الجوي الروسي على خط إطلاق الصواريخ حيث اعتزمت توجيه ضربة إلى القوات الروسية المرابطة في مقاطعة زابوروجيه الروسية، وأشار إلى أن العدد الاجمالي للطائرات الحربية المشاركة في الغارة الجوية بلغ 12 طائرة، تم تدمير إحداها.

يذكر أن الجيش الأوكراني تسلم من حلف الناتو 34 مقاتلة أمريكية، وقد خسر قبل ذلك طائرة واحدة نتيجة "نيران صديقة" أو "خطأ الطيار" حسب المصادر الأوكرانية.