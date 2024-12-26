الحرس الثوري الإيراني يعتقل جاسوساً "مهماً" في أردبيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024) ، عن اعتقال جاسوس مهم في محافظة اردبيل الحدودية شمال غرب إيران.

وقال جهاز استخبارات الحرس الثوري في بيان إن "قوة النخبة التابعة للجهاز تمكنت بعملية أمنية دقيقة من اعتقال جاسوس يعمل لصالح استخبارات إحدى دول الجوار في مدينة أردبيل القريبة من حدود جمهورية أذربيجان".

وأضاف البيان أن "الشخص المعتقل المهم جرى تسليمه إلى السلطات القضائية بعد اعتقاله من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري، من دون أن يتم الكشف عن هويته وجنسيته"، مشيراً إلى أن "الجاسوس كان يعمل على تأمين معلومات استخباراتية لأجهزة استخبارات إحدى الدول المجاورة".