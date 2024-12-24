الخطوط الجوية الأميركية تعلق جميع رحلاتها بسبب خلل فني

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إيقاف رحلات خطوط الطيران الأمريكية على مستوى البلاد إثر مشكلة تقنية.

وقالت مجموعة الطيران الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" إنها تواجه مشكلة تقنية أثرت على كافة الرحلات التابعة لها، وعطلت عملياتها في ذروة موسم العطلات.

وذكرت المجموعة في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مخاطبة العملاء، أن "سلامتهم هي الأولوية القصوى، وسوف تستأنف الرحلات إلى وجهاتها بمجرد الاطمئنان وحل المشكلة ".

ولم تحدد "أمريكان إيرلاينز" طبيعة المشكلة ولا سببها، وأكدت هيئة الطيران الفيدرالية إن "المجموعة أمرت ببقاء كافة الطائرات على الأرض وعلقت التحليق".