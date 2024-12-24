تركيا تعلن عن حزمة من الاجراءات بشأن عودة السوريين الراغبين في العودة الى بلدهم

أكد وزير الداخلية التركي / علي يرلي كايا/ أن سياسة بلاده تجاه اللاجئين السوريين كانت دائماً إنسانية وأخلاقية، مشيراً في هذا الإطار إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها أنقرة لضمان عودة "طوعية ومشرفة" للسوريين المقيمين في تركيا إلى بلادهم.

وقال يرلي كايا في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء : إن السوريين الراغبين في العودة يمكنهم تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الهجرة وأخذ موعد في اليوم ذاته.

وأضاف وزير الداخلية التركي أن السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، يمكنهم أن ينقلوا معهم جميع ممتلكاتهم ومركباتهم.

وذكر يرلي كايا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات بالسماح لشخص من كل أسرة بالمغادرة إلى سوريا والعودة منها 3 مرات خلال الفترة الممتدة من /كانون الثاني إلى تموز 2025/ لتسهيل ترتيبات عودة أسرته.

كما أعلن الوزير التركي استحداث مكتب لإدارة الهجرة بسفارة أنقرة في دمشق وقنصليتها في حلب لتسهيل أمور عودة السوريين.

وقال يرلي كايا : إن 763 ألفاً و443 سورياً عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن ومنظم منذ عام 2017، فيما بلغ عدد العائدين إلى سوريا في آخر أسبوعين أكثر 25 ألف شخص.

واكد أن الثامن من كانون الأول كان يوماً تاريخياً لسوريا، إذ فرّ رئيس النظام السابق بشار الأسد من البلاد وانهار نظام البعث الذي استمر في الحكم 61 عاماً.

وأضاف أن الأسد جعل شعبه لاجئين ومشردين ومن المثير للسخرية أن الأسد أصبح الآن لاجئاً في روسيا".

وأشار إلى أن سياسة تركيا تجاه اللاجئين السوريين كانت دائماً إنسانية وأخلاقية، وأن الرئيس أردوغان كان دائماً مع الحقّ والضعفاء ضد الظالمين.

وعن عمليات البحث والإنقاذ التي نفّذتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في سجن صيدنايا، قال يرلي قايا: "أرسلنا 123 عنصراً و43 مركبة و4 كلاب بوليسية إلى صيدنايا، وأجرينا بحثاً دقيقاً في السجن".

وذكر يرلي كايا أن تركيا تمكنت، بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية، من بناء 116 ألف منزل طوبي حتى الآن في مناطق مثل درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام وغيرها من المناطق الآمنة، يعيش فيها نحو 110 آلاف عائلة.

ولفت إلى أن البناء المستمر لمنازل الطوب والخدمات المقدمة في المناطق الآمنة يساهمان في العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين منذ عام 2017.

كما أشار إلى إرسال 316 شاحنة من الدقيق إلى سوريا في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى مساعدات غذائية ومواد أخرى.