بريطانيا تواجه موجة سرقات متاجر غير مسبوقة بـ2.5 مليار دولار

تواجه بريطانيا زيادة غير مسبوقة في سرقات المتاجر، حيث بلغت قيمة السرقات نحو ملياري جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) بين سبتمبر 2022 وأغسطس 2023، بحسب تقرير حديث صادر عن "اتحاد تجار التجزئة البريطاني".

تُعد هذه الزيادة الأكبر على الإطلاق، إذ تضاعف الرقم المسروق مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الحوادث العنيفة والمتسللة إلى أكثر من 1300 حادث يومياً، بزيادة 50% عن العام الماضي.

في محاولة لمكافحة هذه الظاهرة، تعتزم بعض الشركات البريطانية، مثل "آيسلاند" لتجارة المواد الغذائية المجمدة، إجراء تجارب على تقنيات التعرف على الوجه بدءاً من العام المقبل، رغم تحذيرات نشطاء حقوق الإنسان من تهديد هذه التقنية للخصوصية.

كما تعمل سلاسل أخرى مثل "تيسكو" على تجهيز موظفيها بكاميرات الجسم وأدوات أخرى لتوفير الأمان.

أنفقت صناعة التجزئة نحو 1.2 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي على تدابير مكافحة الجريمة، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام 2022.