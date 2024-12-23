كمال خرازي : إيران مستعدة للتفاوض بشأن البرنامج النووي ولكنها سنرد على أي إجراءات معادية ضدها

اكد مستشار المرشد الإيراني الأعلى كمال خرازي، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، استعداد طهران للتفاوض بشأن البرنامج النووي، مبيناً انها سترد على أي إجراءات معادية ضدها.

ونقل تلفزيون "العالم" الرسمي الإيراني عن خرازي قوله إن "طهران مستعدة للتفاوض بشأن البرنامج النووي، لكنها ستقف أيضاً أمام الضغوط".

وأضاف أن "إيران سترد على أي إجراءات معادية بإجراءات مضادة، وستحدد خطواتها بناء على سياسة الإدارة الامريكية الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب".