الشرطة الألمانية: دوافع هجوم ماغديبورغ ليست إسلامية

أعلن رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا هولجر مونش، اليوم الاحد، إنه لا يوجد ما يؤكد أن اعتداء الدهس الذي تعرض له زوار سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ مؤخرا، كان بدوافع إسلامية.

وقال المسؤول: "ليس لدينا أي دلائل على هجوم بدافع إسلامي، بل على العكس في الواقع، نحن نتحدث عن دوافع مختلفة تماما، عن مجرم غير نمطي".

يذكر أن حادثة دهس وقعت في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ مساء الجمعة. أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين في الهجوم.

وتعتقد الشرطة أن عملية الدهس والهروب نفذها رجل سعودي يبلغ من العمر 50 عاما وكان يتصرف بمفرده. وبحسب صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، تم التعرف على المشتبه به كلاجئ في تموز 2016. ولديه أيضًا تصريح إقامة في ألمانيا.