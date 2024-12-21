وزارة الدفاع الصينية: الولايات المتحدة تشجع على الثورات الملونة وتغيير الأنظمة!

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الصينية تشانغ شياو كانغ بأن الولايات المتحدة تشجع على الثورات الملونة وتغيير الأنظمة، إذ صرّح شياو كانغ في بيان: "تستخدم الولايات المتحدة تفوقها العسكري للحفاظ على الهيمنة الأحادية القطب، والتشجيع على تغيير الأنظمة وتأجيج الثورات الملونة".

وأوضح أن الولايات المتحدة بدأت في السنوات الأخيرة عمليات عسكرية غير قانونية ضد العراق وسوريا وأفغانستان ودول أخرى "أسفرت عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين وأضرار جسيمة في الممتلكات، فضلا عن الكوارث الإنسانية، مما خلف مئات الآلاف من القتلى، وملايين المصابين، وأجبر عشرات الملايين على ترك منازلهم".

في حين أكد على أن الصين تلتزم بدورها في المسار السلمي للتنمية فيما يخص جميع الدول.

بالمقابل، نشر البنتاغون يوم الأربعاء الماضي تقريره السنوي حول القوة العسكرية الصينية، المقدم إلى الكونغرس الأمريكي.

وتفترض الولايات المتحدة أن الصين ستكون قادرة على نشر أكثر من ألف رأس حربي نووي بحلول عام 2030، وتعتقد واشنطن أن الترسانة النووية الصينية تضم أكثر من 600 رأس حربي.