إيران تنفي استقالة رئيسها مسعود بزشكيان

نفى رئيس المجلس الإعلامي الحكومي الإيراني علي أحمدنيا، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، ما تردد عن استقالة الرئيس مسعود بزشكيان منصبه، معتبراً ما يتم تداوله بأنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال أحمدنيا في تدوينة له عبر منصة "إكس"، ، رداً على نشر بعض الشائعات ضد الرئيس مسعود بزشكيان والحديث عن استقالته إنه "في الأشهر الأخيرة، بدأ تيار يستغل الصمت الواعي للحكومة ويهاجم الرئيس بطريقة غير شريفة".

وطمأن "الإيرانيين بشأن بقاء بزشكيان في منصبه"، مشيراً الى أن "أولوية الحكومة هي حسم الاستياء وتحسين المعيشة والوفاء بوعود الرئيس مسعود بزشكيان الانتخابية".

وأوضح أحمدنيا أن "الحكومة لا تلتفت إلى الأكاذيب مثل استقالة الرئيس بهدف استقطاب الأتباع ولا تنشغل بالهوامش".

وفي الآونة الأخيرة تعرض الرئيس بزشكيان لهجمات حادة من قبل التيار الأصولي المتشدد ووسائل إعلامهم، مطالبين إياه بالاستقالة من منصبه بسبب عدم قدرته على تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.