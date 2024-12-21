ايران تعلن عن إستشهاد أحد موظفي سفارتها بدمشق

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عن إستشهاد أحد موظفيها بهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق، فيما حملت الحكومة السورية الانتقالية مسؤولية معاقبة الجناة، إذ ذكر المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، انه يعبر عن تعازيه للشعب الإيراني باستشهاد سيد داود بتراف، الموظف المحلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، الذي استشهد قبل ظهر يوم الأحد.

وأشار بقائي إلى أنه تم اكتشاف جثة الشهيد والتعرف عليها ونقلها إلى البلاد في الأيام الأخيرة.

وشدد على مسؤولية الحكومة السورية الانتقالية في تحديد ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، مضيفا ان وزارة الخارجية تتابع الامر بجدية بالشكل المناسب ومن خلال مختلف القنوات الدبلوماسية والدولية.