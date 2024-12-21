حرائق بمدينة قازان الروسية إثر هجوم أوكراني بالمسيرات

أعلنت سلطات مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية تعرض المدينة صباح يوم السبت لهجوم أوكراني بمسيرات استهدفت ثلاثة أحياء في المدينة، ما أسفر عن اندلاع حرائق بعدّة مبان سكنية، إذ أفادت المصادر الرسمية بأن الاعتداء استهدف أحياء سوفيتسكي، وكيروفسكي، وبريفولجسكي في المدينة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في حوالي الساعة 07:50 بتوقيت موسكو أسقطت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية استهدفت تتارستان.