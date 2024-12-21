ألمانيا.. مقتل وإصابة العشرات بحادثة دهس في أحد أسواق عيد الميلاد

وقع هجوم بسوق لهدايا عيد الميلاد في مدينة بشرق ألمانيا، اليوم الجمعة، حيث دهست سيارة زواراً في المكان الواقع بالقرب من مبنى البلدية ما أدى إلى إصابة العشرات.

وأكد مسؤول محلي أنه تم القبض على السائق المتورط في عملية دهس شرقي البلاد.

وأظهر فيديو متداول لحظة دهس سيارة مسرعة لجموع من المارة في سوق بمدينة ماغدبورغ الألمانية ما أثار حالة من الهلع في المكان.

وقال متحدث باسم حكومة ولاية ماغدبورغ الألمانية إن السيارة التي صدمت مجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد "ربما كانت هجوما".

وأفاد الإسعاف الألماني بإصابة 60 إلى 80 شخصا في الهجوم.