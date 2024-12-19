بوتين: لم ألتق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو لكنني أعتزم التحدث إليه - عاجل

أفاد الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه لم يلتق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو ولكنه يعتزم التحدث إليه.

وقال بوتين أن "هناك من يحاول أن يقدم ما حصل في سوريا على أنه هزيمة لروسيا وهذا غير صحيح"، مشيراً إلى "اقتراح روسيا لاستخدام قاعدة حميم لإيصال مساعدات إنسانية إلى الشعب السوري وتمت الموافقة على ذلك".

وأضاف: "لا نعلم إلى أي درجة نحن بحاجة لقواعدنا في سوريا وما الذي يمكن أن تقدمه، ونفكر بشأن مستقبل قواعدنا في سوريا انطلاقا من تصرفات السلطات الحالية هناك".

وبين أن "روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا إلى طهران".