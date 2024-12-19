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بزشكيان: يجب دعم حكومة مدنية في سوريا تراعي الاختلافات


أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميسن انه يجب دعم حكومة مدنية في سوريا تراعي حقوق المدنيين الأبرياء وتحترم الاختلاف الديني والعرقي في دمشق والبلاد السورية الأخرى.

ودعا بزشكيان في كلمة بالجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان، ضمن فعاليات القمة 11 لمنظمة الدول الـ8 النامية للتعاون الاقتصادي، مساء الخميس بالقاهرة، "لضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لضمان انسحاب قواتها من الضفة الغربية وقطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كافية وفورية إلى القطاع".

وأضاف بزشكيان: إن دخول "العدوان الإسرائيلي على غزة وجرائمه" للعام الثاني على التوالي "جريمة" بكافة المقاييس، مشيرا إلى "نهب الحقوق الأساسية من الشعب الفلسطيني"، مثل الحق في تقرير المصير والحق في التعليم والأمن الغذائي، وأثر على البنية التحتية في غزة بالكامل".

وطالب الرئيس الإيراني الدول العربية والإسلامية "بوضع آليات لإعادة الإعمار في غزة، وضمان كل الترتيبات التي يحتاجها القطاع؛ لاستعادة عافيته في القريب العاجل، مضيفا: "إيران تدعم كل الحلول الممكنة التي تساعد على بسط سيادة فلسطين على أراضيها، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة".

ولفت إلى "انتهاج الحكومة الإسرائيلية نفس النهج في قتل الأبرياء في لبنان، رغم المقاومة والإدانة الدولية والتآزر من دول العالم، والمطالبة المتكررة بضرورة وقف إطلاق النار، داعيا لاتخاذ قرارات عاجلة وفورية لإدانة ما يحدث، وفرض عقوبات على الهجوم على البنية التحتية واستهداف المستشفيات والمساجد ودور العبادة".

وذكر أن "كل التقارير الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة أدانت ما يحدث من إبادة جماعية ونزوح قسري".

وثمن الرئيس الإيراني "الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية للوصول إلى وقف إطلاق النار وإنقاذ الوضع الراهن في غزة".

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد".

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

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