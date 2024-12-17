الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت 260 جنديا في محور كورسك خلال آخر يوم

أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء بأن خسائر أوكرانيا في محور كورسك خلال اليوم الماضي تجاوزت 260 جنديا.

وذكر البيان أن من مجموعة قوات "الشمال" استهدفت تشكيلات من 13 لواء أوكرانيا في محيط 13 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك.

وأضاف أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 6 مراكز سكنية في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 3 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.

ووصل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال إلى أكثر من 41660 عسكريا و242 دبابة و182 مركبة مشاة قتالية و126 ناقلة جند مدرعة و1279 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.