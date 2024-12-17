البيت الابيض: نقترب من التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة

اعلن البيت الابيض عن الاقتراب من التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جون كيربي ، في مقابلة مع شبكة /فوكس نيوز / :" ان المسؤولين الامريكيين يعتقدون ان طرفي الصراع في غزة يقتربان من التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار ".

واضاف :" نحن نعتقد ذلك، لكننا نتحلى بالحذر ايضا في تفاؤلنا… وصلنا الى مثل هذا الوضع من قبل ولم نتمكن من الوصول الى خط النهاية ".

وكانت حركة المقاومة الاسلامية /حماس/ قد اكدت : " ان الوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار وتبادل الاسرى ممكن ، اذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة"