مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية بانفجار في موسكو

أفادت وسائل اعلام روسية، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، بمقتل الفريق إيغور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي بانفجار وقع في العاصمة موسكو صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر لها قوله إن "الانفجار الذي وقع في موسكو، أسفر عن مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي الفريق إيغور كيريلوف ومساعده".

وأضاف المصدر أن "العبوة الناسفة بحسب المعلومات الأولية، كانت مثبتة على دراجة نارية كهربائية كانت موجودة عند مدخل المبنى الذي يقيم فيه كيريلوف".

وذكرت تقارير أن العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى الواقع في شارع ريازانسكي شرق موسكو حوالي الساعة السادسة صباحا.